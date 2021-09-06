Фасады дома с антресолями на Старой Басманной улице отреставрируют

Фото: М. Денисова / mos.ru

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15с3 Карта всех событий

Фасады старинного дома с антресолями в Басманном районе, который является памятником культуры федерального значения, отреставрируют. Проект уже согласовал столичный департамент культурного наследия, под контролем которого пройдут работы.

— Исторические фасады были уникальны, их убранство всегда привлекало внимание горожан. Однако время не пощадило облик памятника, сейчас он нуждается в реставрации. На стенах заметны трещины, деформирована штукатурка, есть сколы, намокшие участки, дефекты и выбоины. Особое внимание реставраторы уделят воссозданию лепного декора, фасадам вернут исторический облик второй половины XIX века, — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что специалисты устранят все дефекты, заделают трещины и сколы, а также восстановят с помощью оригинальных материалов все поверхности и покроют их защитными составами. Установить первоначальный вид элементов помогли историко-культурные исследования. Так, специалисты приведут в порядок главный вход и раскроют ранее заложенный в здание вспомогательный вход. Также отреставрируют крыльцо, кровлю и лестницы. В здании появятся новые деревянные двери и оконные рамы. Будут исправлены и частично заменены инженерные системы и гидроизоляция. В отдельных помещениях заменят напольное покрытие и отремонтируют стены.

Дом с антресолями на Старой Басманной улице построили в XVIII веке. Изначально им владел купец первой гильдии Иван Рыбинский. Затем его купили князь Петр Голицын и его сын Михаил. При их владении дом вошел в состав городской дворянской усадьбы.

Двухэтажное каменное здание после небольшого переустройства вместе с ансамблем усадьбы Голицына включили в серию «Архитектурные альбомы» Матвея Казакова, где собирались чертежи лучших столичных зданий.

Позже владельцы усадьбы менялись. В 1917 году здание перепланировали, в советское время его использовали как коммунальное жилье. В 1960-х годах в доме размещались конторские помещения.

В 1986 году постройка передали Министерству просвещения РСФСР, чтобы разместить в ней учебно-методический кабинет высшего и среднего педагогического образования. Тогда же был разработан проект реставрации, которая началась в 1991 году, однако вскоре из-за отсутствия финансирования работы остановили. Здание в течение 10 лет не эксплуатировалось. Реставрацию провели здесь только в начале 2000-х годов, пишет официальный сайт мэра Москвы.