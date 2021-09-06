Международный инклюзивный турнир по киберспорту завершился в Москве

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Более ста детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из России и Вьетнама приняли участие в Международном инклюзивном турнире по киберспорту. Соревнования проходили в московской Yota Arena и в онлайн-формате во Вьетнаме.

— Международный инклюзивный турнир по киберспорту проходит во второй раз. Первый состоялся весной 2021 года и объединил на своей площадке российских участников и представителей Турции. В этот раз в соревнованиях приняли участие 105 ребят из России и Вьетнама, — сообщил генеральный директор ООО «Мир уникальных геймеров», организатор турнира Николай Нечаев.

Киберсостязания проходили в трех дисциплинах: Drone Racing DSL — симулятор гонок на пилотируемых дронах, Сapture the Flag (CTF) — соревнование по информационной безопасности в формате игры и FIFA 21 (футбол).

Специальным гостем на финале инклюзивного турнира стал известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман. Вручая награду за третье место в номинации FIFA 21 Денису Абдулину, эрудит отметил значение киберспорта в современном мире.

— Здесь нужно работать головой, развивать мышление, применять логику. В этом киберспорт похож на интеллектуальные игры, — сказал Вассерман. — Этот турнир полезен не только для победителей. Подобные соревнования позволяют каждому участнику оценить свои сильные стороны, принять недостатки и работать над совершенствованием самого себя.

Общественный деятель, журналист Тимофей Баженов также обратился с приветственным словом к участникам инклюзивных соревнований, подчеркнув, что Россия — одно из первых государств, признавших киберспорт настоящей спортивной дисциплиной.

— Мне приятно отмечать, что этот спорт делает людей равными, — сказал Баженов.