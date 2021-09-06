Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Международный инклюзивный турнир по киберспорту завершился в Москве

Павел Гриднев

Общество
Международный инклюзивный турнир по киберспорту завершился в Москве
Фото: Алена Куренова

Более ста детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из России и Вьетнама приняли участие в Международном инклюзивном турнире по киберспорту. Соревнования проходили в московской Yota Arena и в онлайн-формате во Вьетнаме.

— Международный инклюзивный турнир по киберспорту проходит во второй раз. Первый состоялся весной 2021 года и объединил на своей площадке российских участников и представителей Турции. В этот раз в соревнованиях приняли участие 105 ребят из России и Вьетнама, — сообщил генеральный директор ООО «Мир уникальных геймеров», организатор турнира Николай Нечаев.

Киберсостязания проходили в трех дисциплинах: Drone Racing DSL — симулятор гонок на пилотируемых дронах, Сapture the Flag (CTF) — соревнование по информационной безопасности в формате игры и FIFA 21 (футбол).

Специальным гостем на финале инклюзивного турнира стал известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман. Вручая награду за третье место в номинации FIFA 21 Денису Абдулину, эрудит отметил значение киберспорта в современном мире.

— Здесь нужно работать головой, развивать мышление, применять логику. В этом киберспорт похож на интеллектуальные игры, — сказал Вассерман. — Этот турнир полезен не только для победителей. Подобные соревнования позволяют каждому участнику оценить свои сильные стороны, принять недостатки и работать над совершенствованием самого себя.

Общественный деятель, журналист Тимофей Баженов также обратился с приветственным словом к участникам инклюзивных соревнований, подчеркнув, что Россия — одно из первых государств, признавших киберспорт настоящей спортивной дисциплиной.

— Мне приятно отмечать, что этот спорт делает людей равными, — сказал Баженов.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте