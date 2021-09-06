Суд вынесет решение по делу MH17 до конца 2022 года

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Решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, который выполнял рейс MH17, вынесут до конца 2022 года. Об этом сообщил в понедельник, 6 сентября, на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

С 7 марта 2022 года были зарезервированы четыре недели для выступления защиты. Слушания начнутся с 6 июня 2022 года.

Первой датой для вынесения решения было выбрано 22 сентября 2022 года. Если суд сразу не сможет вынести вердикт, то второй датой выбрали 17 ноября. Крайним сроком было установлено 15 декабря 2022 года.

Стейнхейс уточнил, что суд в Нидерландах приобщил к делу новые документы.

— Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, которые были доступны прокуратуре, но ранее не были включены в досье, — приводит ТАСС слова судьи.

Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по этому делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.