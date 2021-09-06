Более 13 тысяч личных кабинетов создали предприниматели на инвестпортале Москвы в 2021 году

Фото: mos.ru

С начала года 13 тысяч предпринимателей создали учетные записи на инвестиционном портале Москвы. В общей сложности за семь с половиной лет работы портала на нем появилось более 53 тысяч личных кабинетов.

Зарегистрированные пользователи получают круглосуточный доступ к информации и онлайн-сервисам, которые упрощают предпринимательскую деятельность и помогают пользоваться городскими мерами поддержки.

В настоящее время столичный инвестиционный портал считается одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса — за все время работы его посетили уже 14,5 миллиона человек.

— На инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, которыми предприниматели воспользовались уже 87,5 тысячи раз в этом году. На сайте в режиме онлайн можно направить на рассмотрение в Правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, подать заявку на получение субсидии или инвестиционного налогового вычета, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для авторизации на инвестпортале можно использовать учетную запись на портале mos.ru.

— Единый городской идентификатор MosID позволяет получить доступ ко всем цифровым возможностям столицы, в том числе, для бизнеса. При этом предпринимателю не придется регистрироваться на портале с нуля, заполнять онлайн-формы и запоминать несколько паролей от разных аккаунтов. Информация о пользователе также будет заполняться автоматически, исходя из тех сведений, которые он уже указал на портале mos.ru, — отметил министр Правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что авторизоваться на инвестпортале можно также с помощью аккаунта портала поставщиков, которымпользуются сотни тысяч предпринимателей.

На investmoscow.ru можно увидеть список городской недвижимостью, выставленной на торги, а также лотовую документацию. Пользователи могут получить консультацию специалистов, а также записаться на личный просмотр объектов или изучить их в режиме 3D прямо на сайте, пишет официальный сайт мэра Москвы.