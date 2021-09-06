Автоэксперт объяснил, почему лучше сдавать экзамен в ГИБДД на «механике»

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Получить права на управление автомобилем с «механикой» сложнее, чем с «автоматом», однако это дает водителю больше возможностей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Специалист подчеркнул, что слабо подготовленный водитель может недостаточно уверенно управлять незнакомой машиной с МКПП.

— Кандидату в водители, впервые севшему за руль конкретной машины с «механикой», приходится много думать. Он не знает, как автомобиль преодолеет подъем, не понимает, на какой скорости переключать передачи. Автомобилисту со стажем абсолютно все равно: он просто садится и едет. Это говорит о том, что в автошколах не хватает практических уроков, — рассказал эксперт.

Баканов отметил, что избежать ошибок во время экзамена на «автомате» значительно проще: человек может просто положить руки на руль и сконцентрироваться на окружающей обстановке.

Однако при сдаче на «механике» будущий водитель получает возможность управлять и «автоматом», подчеркнул Баканов.

— После обучения на автомобиле с АКПП человек сможет управлять только машинами с «автоматом». А вот при получении прав на управление автомобилем с МКПП водитель сможет сесть за руль машины с автоматической коробкой передач. Так что лучше учиться на «механике» и уметь ей владеть, — заключил собеседник «ВМ».