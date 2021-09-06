Скончался экс-игрок сборной Франции Адамс после почти 40-летней комы

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Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался после почти 40-летней комы, он впал в нее в 1982 году из-за врачебной ошибки. О смерти игрока сообщил в понедельник, 6 сентября, сообщается на странице футбольного клуба «Нима» в Twitter.

Адамс находился в коме с 17 марта 1982 года после врачебной ошибки во время операции на колене. С этого момента жизнь футболиста в вегетативном состоянии поддерживала его жена Бернадетт.

Однако утром 6 сентября 2021 года Адамс скончался в возрасте 73-х лет.

— Сегодня утром мы узнали о смерти Адамса. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям, — говорится в сообщении.

Адамс принял участие в 22 матчах играл за сборную Франции. Он выходил на поле на позиции центрального защитника в «Ниме», «Ницце» и «Пари Сен-Жермен».