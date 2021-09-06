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Ученые выявили ген, заставляющий людей изменять

Лала Манушакян

Общество
Ученые выявили ген, заставляющий людей изменять
Фото: Pixabay

Британские ученые из Оксфордского университета в ходе проведенного исследования показали результаты, которые указывают на причину измен.

В научном эксперименте приняли участие 180 добровольцев. Сначала участников расспросили о личной жизни и сексуальных контактах, а потом сравнили их ДНК. Оказалось, что люди совершают измены из-за особого строения гена DRD4, который связан с работой рецептора, вырабатывающего гормон удовольствия — дофамин.

Те участники, у которых форма гена DRD4 оказалось длинной, были менее склонны к изменам, а значит, менее чувствительны к гормону удовольствия. А добровольцы, имеющие короткую форму гена DRD4, нуждаются в постоянной смене полового партнера для получения такой же реакции, как и у людей с короткой формой, сообщает МИР24.

По данным опроса, 45 процентов участников, которые имели длинную форму DRD4, чаще вступали в половые интриги на одну ночь, а также изменяли своим постоянным партнерам.

Ранее специалисты назвали шесть мужских имен, которые склонны к изменам и могут повлиять на характер мужчины.

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