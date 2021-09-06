Эксперт объяснил, кто может стать резервистом

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Минобороны РФ приняло решение увеличить число резервистов. На сколько планируется увеличение — не сообщается. В число резервистов попадают мужчины, находящиеся в составе Вооруженных сил в наиболее мобилизованном состоянии.

Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто может пополнить ряды резервистов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ».

Зачем Минобороны РФ увеличит число резервистов

— Резервисты — это люди, которые находятся в специальной программе действующего резерва. В него можно записаться и получать определенную сумму денег от 4 до 9 тысяч рублей в месяц. Но у него будут часто сборы, он будет приписан к конкретному подразделению и в случае любой необходимости им будут укомплектовывать боевые части. Он отличается тем, что на профессиональной основе находится в резерве и проходит военную подготовку. В каком-то смысле это похоже на национальную гвардию США, — объясняет эксперт.

Чтобы человек мог стать резервистом, необходимо иметь хорошие характеристики, спортивную подготовку. Кроме этого, он должен отслужить в армии. Сборы будут проходить около раза в месяц и займут 3–4 дня. Работодатель должен оплачивать сотруднику эти дни, а расходы покрывает армия.

— В случае любых проблем их сразу отправляют в боевые подразделения наравне с кадровыми военнослужащими, — объясняет эксперт.