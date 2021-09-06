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Не в образовании дело: названы главные проблемы студентов-иностранцев в России

Марина Найденкова

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Общество
Не в образовании дело: названы главные проблемы студентов-иностранцев в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иностранные студенты в России ощущают дискомфорт из-за таких бытовых проблем, как серый рынок аренды жилья, отсутствие условий для занятий в общежитиях, грязные туалеты и нехватка мест для приготовления пищи. Об этом заявили на медиаконференции Университета Национальной технологической инициативы — 2035, Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

— Иностранные студенты наряду с иногородними сталкиваются с бытовыми проблемами. Студенты отмечают следующие бытовые факторы, формирующие ощущение дискомфорта: нехватка приватности, личного пространства, особенно когда в комнате проживают три–четыре человека; недостаток помещений общего пользования для контактов и отдыха, в том числе на территории, прилегающей к общежитию; отсутствие условий для занятий, — заявили в ходе мероприятия, посвященного презентации исследования «Университетские кампусы и город. Повышение конкурентоспособности российского образования».

Например, зачастую письменных столов в комнате меньше, чем проживающих. Кроме того, окружающая обстановка не всегда позволяет сосредоточиться на учебе. Большую удовлетворенность демонстрируют студенты, у которых есть возможность готовиться к занятиям в специальной комнате.

Также иностранцам не нравится недостаточное соблюдение гигиенических требований к помещениям: грязные санузлы, малое число душевых. Кроме того, они ощущают нехватку времени либо мест для приготовления пищи, сталкиваются с ограничениями на приготовление национальной пищи, отмечают отсутствие столовых.

Дискомфорт студенты из других стран испытывают и из-за серого рынка аренды жилья. Нет сервисов, которые бы помогали иностранным студентам найти и официально снять квартиру или комнату или устроиться в русскую семью. Арендное жилье является проблемой и для профессорско-преподавательского состава, особенно для приглашенных специалистов: зачастую вузы не предоставляют такой услуги.

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