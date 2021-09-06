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Актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни
Фото: kinopoisk.ru

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его адвоката в понедельник, 6 сентября.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года во Франции. Его дебют в кино состоялся в 1957-м в фильме «Мольер».

Годом позже он снялся в картине «Будь красива и помалкивай» с Анри Видалем, а также дебютировавшим в кинематографе Аленом Делоном. В возрасте 26 лет Бельмондо получил роль в фильме режиссера Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», которая впоследствии принесет ему мировую известность.

В 1960 году он снялся вместе с итальянской актрисой Софи Лорен в фильме «Чочара», за который ей дали премию «Оскар». Также в период до 1974 года актер успел сняться в ряде фильмов режиссеров французской «новой волны»: «Стависки», «Доктор Пополь», «Сирена с Миссисипи», «Вор», а также «Женщина есть женщина».

Бельмондо перенес инсульт в 2001 году и с тех пор перестал играть в театре и кино. При этом в возрасте 75 лет, в 2008-м, он вернулся на съемочную площадку, чтобы сыграть в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». В феврале 2015 года он объявил о завершении карьеры в кино.

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