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Женщина предстанет перед судом за издевательства над детьми-инвалидами в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Женщина предстанет перед судом за издевательства над детьми-инвалидами в Москве
Фото: Пресс-служба суда

Женщина, являющаяся опекуном двоих несовершеннолетних детей-инвалидов, предстанет перед судом за издевательства над ними. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 сентября.

— Симоновская межрайонная прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы столицы, — отметила Нефедова.

В свою очередь в СК по городу заявили, что обвиняемая систематически наносила десятилетним девочкам побои.

— По данным следствия, женщина, являясь опекуном двоих несовершеннолетних детей-инвалидов, в период с декабря 2020 года по май 2021 года и находясь на территории Южного административного округа города Москвы, а также санаторно-курортного комплекса города Сочи Краснодарского края, систематически наносила десятилетним девочкам побои, а также причиняла иные насильственные действия, физические и психические страдания, в том числе выразившиеся в связывании малолетних, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Разоблачить злоумышленницу удалось после того, как гости санатория услышали крики детей в номере. Сотрудники учреждения обнаружили там связанных девочек, а затем обратились в правоохранительные органы.

В ходе допроса подозреваемая частично признала вину, подчеркнула Иванова. СК обвиняет 48-летнюю женщину в совершении преступлений по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы, уточнила «ВМ» Людмила Нефедова. Обвиняемая находится под стражей.

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