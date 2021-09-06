Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал еще двоих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
Суд арестовал еще двоих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Киевский суд Симферополя арестовал до 4 ноября еще двоих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Нина Ворончук в понедельник, 6 сентября.

— Суд постановил — избрать для А. и А., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия» — прим. «ВМ»), меру преступления в виде заключения под стражу до 4 ноября, — рассказала представитель суда.

Также по этому до 4 ноября ранее был арестован еще один подозреваемый. Указанные лица 23 августа, как следует из материалов дела, установили взрывчатку к газопроводу ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района.

После этого они взорвали ее, в результате чего было прекращено газоснабжение жителей села. Также была нарушена работа расположенных там предприятий и учреждений.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 24 августа снабжение поселка газом было восстановлено, отмечает РИА Новости.

Читайте также:
газопроводарестКрым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте