Суд арестовал еще двоих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

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Киевский суд Симферополя арестовал до 4 ноября еще двоих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Нина Ворончук в понедельник, 6 сентября.

— Суд постановил — избрать для А. и А., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия» — прим. «ВМ»), меру преступления в виде заключения под стражу до 4 ноября, — рассказала представитель суда.

Также по этому до 4 ноября ранее был арестован еще один подозреваемый. Указанные лица 23 августа, как следует из материалов дела, установили взрывчатку к газопроводу ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района.

После этого они взорвали ее, в результате чего было прекращено газоснабжение жителей села. Также была нарушена работа расположенных там предприятий и учреждений.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 24 августа снабжение поселка газом было восстановлено, отмечает РИА Новости.