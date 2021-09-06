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Мужчина убил сестру ножом во время застолья в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина убил сестру ножом во время застолья в Подмосковье
Фото: СК РФ

Мужчина зарезал сестру во время застолья в деревне Иудино Сергиево-Посадского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в понедельник, 6 сентября.

— По данным следствия, 5 сентября 2021 года в частном доме, расположенном в доме в деревне Иудино Сергиево-Посадского городского округа, между обвиняемым и его 52-летней сестрой в ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт. В результате мужчина нанес родственнице не менее семи ножевых ранений, — рассказала представитель ведомства.

Потерпевшая скончалась на месте, уточнила Тертичная. Обвиняемый дал признательные показания в ходе допроса, а также принял участие в проверке показаний на месте инцидента.

Следствие также допросило свидетелей и назначило судебно-медицинскую, биологическую и дактилоскопическую экспертизы. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». СК, как отметила Тертичная, будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

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