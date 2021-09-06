Более 180 тысяч билетов на провоз велосипедов в электричках оформили пассажиры ЦППК с начала года

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Пассажиры Центральной пригородной пассажирской кампании (ЦППК) с начала 2021 года оформили более 180 тысяч билетов на провоз велосипедов в пригородных электричках. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает пресс-служба ЦППК.

— За восемь месяцев 2021 года была оформлена 181 тысяча 927 билетов на провоз велосипедов в поездах ЦППК. В течение летнего сезона услугой воспользовались свыше 116 тысяч человек. Наибольшей популярностью сервис пользовался в июле, по итогам этого месяца было оформлено 42 тысячи проездных документов на провоз велосипедов, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Перевозчик отмечает, что провоз велосипедов на МЦД бесплатный — нужно только оформить специальный билет. На других направлениях платить не нужно будет с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. В остальные временные промежутки билет для двухколесного железного коня будет стоить 60 рублей, если поездка на расстояние до 100 километров. Если более 100, тогда билет будет стоить 120 рублей.