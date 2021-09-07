Академик Румянцев: Онкопациентам необходимо выдавать лекарства на весь курс лечения

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев поддержал запрос Всероссийского союза пациентов в Минздрав о возможности выдачи онкологическим пациентам препаратов на весь курс лечения. По мнению Румянцева, такая схема уже доказала свою эффективность для лечения детей и может быть использована для взрослых пациентов.

— Система лечения онкологических пациентов должна основываться на доверии к пациенту. Когда пациенту не нужно ежедневно посещать стационар для получения лекарств, снижается риск возникновения инфекционных заболеваний. У врачей в свою очередь появляется больше времени на прием других пациентов, — заявил Александр Румянцев.

Академик РАН обратил внимание на то, что в 2020 году снизилась смертность от онкологических заболеваний. Румянцев связывает это в том числе и с тем, что многих пациентов избавили от необходимости посещать дневной стационар для получения препаратов.

Ранее Всероссийский союз пациентов попросил Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) разъяснить, можно ли в случае комбинированных схем терапии отказаться от ежедневной выдачи препаратов и предоставлять онкопациентам препараты на курс лечения. По мнению организации, это важно для безопасности онкобольных во время COVID-19.

В рамках исследования о проблемах здравоохранения «Оценка пациентов и пациентских НКО» установили, что с такого рода трудностями в 2020 году столкнулись 57 процентов из 1320 опрошенных, следует из письма союза. Ряд комбинированных схем терапии предусматривает прием лекарств как с помощью инфузий, так и в форме таблеток.