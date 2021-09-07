ОНФ и общественники проверят спортивные объекты в ВАО и ЮВАО

Фото: Александра Трипалина

Что нужно для успешного развития дворового спорта, обсудили в Общероссийском народном фронте общественники и ведущие спортсмены страны на круглом столе «Дворовый спорт: основа здорового образа жизни».

Среди участников дискуссии были Александр Карелин, Елена Вяльбе, Софья Великая, Евгений Ловчев. Как они отметили, развитие спорта шаговой доступности — одна из важнейших задач государства. Речь идет о здоровье людей, ведь физические нагрузки обеспечивают красоту, долголетие, крепкое здоровье. Без массового спорта невозможен и спорт высоких достижений. Именно из физкультурного движения, из дворовых и школьных секций и кружков начали свой путь к спортивному Олимпу многие прославленные чемпионы и рекордсмены.

— Школьники должны успевать после уроков сходить в секцию. Именно маленькие успехи и первые победы мотивируют продолжать заниматься, а для кого-то это даже стимул для профессиональной спортивной карьеры. Секции в свою очередь должны быть доступны географически и материально, — указал член Совета Федерации, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин.

Сегодня на государственном уровне принят проект «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает при выделении земли под строительство новых жилых комплексов обязательное наличие площадей под размещение спортивных площадок. Но, по словам лидера общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяны Буцкой, важным вопросом также является создание мотивации к активному образу жизни и доступности спорта и физкультуры.

— Сейчас понятие «спальный район» в той же Москве уходит в прошлое. Происходят серьезные преобразования в городе, в новых кварталах, во дворах домов, построенных по реновации, возводятся спортивные площадки, сразу строятся спортивные центры. Однако работы еще много, и она не прекращается. Пока еще есть микрорайоны, которые были построены десятилетия назад. Их спортплощадки меняются на новые, но для развития детского спорта можно использовать и уже существующие профессиональные объекты, — пояснила Татьяна Буцкая.

Но для того чтобы появился интерес, должна быть доступная инфраструктура, и в обществе такой запрос есть, уточнила Татьяна Буцкая. Она много встречается с жителями востока и юго-востока Москвы, и очень часто люди просят ее помочь со строительством, обновлением, реконструкцией или доступностью уже имеющихся спортивных объектов. На круглом столе было принято решение о мониторинге площадок, стадионов, спортзалов московских районов. Инициативу Буцкой поддержал Александр Карелин, который выразил готовность оказать всю необходимую общественникам помощь.

Экономист и предприниматель Алексей Яшин, комментируя итоги круглого стола, отметил, что считает нужным после пандемии поддержать спортивные объекты со стороны государства, а также обеспечить доступность для детей спортивных секций.