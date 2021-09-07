Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт назвал главный секрет популярности Бельмондо

Анна Михалюк

Общество
Эксперт назвал главный секрет популярности Бельмондо
Фото: Zuma\TASS

6 сентября скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. 9 сентября состоится прощание с ним в Доме инвалидов в Париже.

Александр Полеев, врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему Бельмондо так любили женщины и в чем секрет его мужского обаяния.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Главный секрет Бельмондо

— Его успех именно тем, что он настоящий мужчина, и обусловлен. В современном кино существует несколько символов мужественности: Шварценеггер, Сталлоне, Стэтхэм. Но мне кажется, что в нашей стране Бельмондо был наиболее популярен, потому что его мужественность идет не от мышц, а от характера. Мужская харизма, она природная, и в основном она гормональная, потому что это не сыграешь. Успех еще в том, что этот парень, Бельмондо, он с нашего двора, в отличие от Сталлоне и Шварценеггера, — рассказывает специалист.

Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Первая супруга — танцовщица Элоди Константин, а вторая — манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей, а от второго — один.

Читайте также:
АктерыпохороныФранция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте