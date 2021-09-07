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Роман Романенко исполнил 333 наказа жителей Москвы

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко исполнил 333 наказа жителей Москвы
Фото: Иван Степанов

В районе Ясенево Москвы состоялось открытие нового пешеходного перехода на Литовском бульваре, 1. Обустройства перехода добился депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко по просьбе местных жителей.

— Сегодня, можно сказать, двойное событие: во-первых, жители Литовского бульвара получили долгожданный переход, а во-вторых, его обустройство стало 333-им по счёту исполненным наказом от горожан за прошедшее лето. За свою карьеру космонавта я провёл на орбите 333 дня, теперь такую же цифру могу вписать в своеобразный дневник добрых дел в ЮЗАО. Для меня это символично, — поделился Роман Романенко.

Ещё в начале лета на встрече депутата с жителями микрорайона в Ясенево общественные активисты обозначили проблему отсутствия удобного пешеходного перехода на Литовском бульваре между домами 1 и 10. Здесь находятся три школы, детский сад и поликлиника, а также короткая дорога к метро, по которой в день проходят сотни человек. Из-за отсутствия обустроенного пешеходного перехода на этом участке дорожного движения не раз возникали аварийные ситуации.

Герой России Роман Романенко оперативно подключился к решению проблемы и направил соответствующий запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Рад, что совместно с горожанами нам удалось добиться от ответственных структур положительных решений в короткие сроки. Теперь долгожданная разметка нанесена и установлены соответствующие знаки, что обеспечивает безопасное дорожное движение, — подчеркнул Роман Романенко.

Он также отметил, что в следующем году должен быть решен вопрос об установке на этом участке светофора, чтобы пешеходный переход стал регулируемым.

— С началом осени в города всегда приходит большая проблема: школьники, забывшие за лето правила дорожного движения и перебегающие дорогу в неположенных местах на свой страх и риск. Считаю, что возле каждой школы в обязательном порядке должны быть регулируемые пешеходные переходы, а все уроки в сентябре должны начинаться с повторения ПДД, — отметил общественный активист и писатель Анатолий Баташев.

район ЯсеневоБлагоустройствопешеходный переход
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