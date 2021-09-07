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Онколог рассказала, как по фото можно обнаружить рак

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Онколог рассказала, как по фото можно обнаружить рак
Фото: pixabay.com

По фотографии можно обнаружить злокачественную опухоль сетчатки глаза, которая развивается преимущественно в детском возрасте. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.

— По внешнему виду можно увидеть ретинобластому, когда наблюдается свечение в глазу. Это типичная, характерная картина для злокачественной опухоли глаза. Даже по снимку можно увидеть, что орган поражен опухолью. Этот признак не зависит от того, будет лечение эффективным или нет, — сказала врач-онколог.

Благодаря фото американка Андреа Темаранц обнаружила ретинобластому у своего сына, написал таблоид Metro. Женщина рассказала, что любит снимать Райдера. Но однажды она заметила на снимке сына странный блик в глазу. Сначала мать посчитала, что виной всему плохая камера. Когда она приобрела аппарат получше и снова сделала фото мальчика, блик проявился еще сильнее. В итоге после обследований у ребенка обнаружилась редкая форма рака — ретинобластома. Мальчику удалось подобрать эффективное лечение.

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