Союз виноделов прокомментировал резкое падение производства вина во Франции

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Снижение производства вина во Франции на 29 процентов по итогам текущего года никак не отразится на российских ценителях данного вида алкоголя, потому что запас вина достаточный. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Производство вина во Франции снизится до 33,3 миллиона гектолитров по итогам этого года. Такой показатель на 29 процентов ниже, чем в прошлом году, и на 24 процента меньше среднего урожая за пять лет, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия страны. Производство вина оказалось под угрозой из-за весенних заморозков, уничтоживших значительную часть виноградников.

По словам Поповича, россияне даже не заметят этого падения производства французского вина — ни в росте цен, ни в дефиците бутылок на полках магазинов.

— Мы этого даже не заметим, вообще не заметим. Запас вина очень большой во Франции и других странах. Это никак не скажется ни на чем, — сказал Попович.

Он отметил, что пока давать прогнозы сбора урожая винограда в России рано, так как он только начинается.