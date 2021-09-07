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В ВОЗ объявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в мире

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ объявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в мире
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В различных регионах наблюдается неоднородная ситуация, но в целом мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове во вторник, 7 сентября.

— Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 миллиона случаев заражения и регистрируется порядка 67–68 тысяч смертей, — рассказала специалист.

Ван Керкхове уточнила, что в Европе снижаются случаи COVID-19 и повышается смертность, в Африке цифры идут на спад, а в Северной и Южной Америке наблюдается рост случаев коронавируса и смертей.

Увеличение заболеваемости в некоторых странах с высоким уровнем вакцинации говорит о том, что коронавирус по-прежнему имеет большие энергию и потенциал, подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В мире сложилась ситуация, когда в одних странах есть вакцины, но жители не хотят прививаться, а в других — множество людей хотят это сделать, но там нет препаратов, приводит слова Райана ТАСС.

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