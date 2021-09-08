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Экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО

Михаил Алимов

Политика
Экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО
Майкл Макфол / Фото: Twitter/ @McFaul

Потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории. Мысль об этом в среду, 8 сентября, выразил экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

По его мнению, президент России Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам.

— Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС, — рассказал Макфол во время круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона с Пекином и Москвой.

Он утверждает, что российские власти могут использовать для развала альянса политические движения внутри стран НАТО, а не межгосударственные распри. В качестве успешного примера по использованию Путиным такой тактики, экс-дипломат привел Венгрию.

Макфол назвал два возможных сценария, после которых ситуация в НАТО может значительно осложниться.

— Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском — прим. «ВМ») городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их, — сообщил он.

После «убийства группы этнических эстонцев» военные возвращаются в Россию, а не остаются в прибалтийском государстве. Если такая ситуация произойдет, бывший посол не уверен, что содружество в НАТО окажется крепким и альянс, например, объявит войну РФ. Он признался, что не знает, какие действия предпримут в странах НАТО.

— Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают, — цитирует слова Макфола РИА Новости.

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