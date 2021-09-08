Здания НМИЦ кардиологии в Москве реконструируют

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Россия, Москва, 3-я Черепковская улица, 15Ас1 Карта всех событий

Здания Института экспериментальной кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии) в Москве реконструируют. Об этом в среду, 8 сентября, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Проект предусматривает реконструкцию и поэтапный ввод в эксплуатацию четырех строений Института экспериментальной кардиологии под номерами 2, 6, 7, 8. Обновленные корпуса оснастят новейшим оборудованием, чтобы оказывать пациентам высокотехнологическую помощь, — рассказал он.

По его словам, в обновленных зданиях на 3-й Черепковской улице создадут условия для исследования кардиологии и обучения новым технологиям.

В рамках реконструкции поменяют двери, окна, балконы, лифты, отремонтируют лестницы, а также обновят отделку внутренних помещений. Существующая композиция фасадов и интерьеров останется такой же. Кроме того, большое внимание уделено пожарной безопасности.

После завершения работ в институте будут разрабатываться и производиться инновационные лекарства, а также средства выявления кардиологических болезней, передает официальный сайт мэра Москвы.