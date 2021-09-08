Союз автошкол отреагировал на идею ограничить скорость электросамокатов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Предложение ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час — правильное и необходимое. Оно повысит уровень безопасности на дорогах в городе. При этом нужно запретить использование самодельных самокатов и «переделок» средств передвижения, а также ужесточить ответственность для прокатчиков устройств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минтранс России представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час.

По словам Ачкасова, данные поправки к ПДД назрели давно, ведь из-за большого количества происшествий на дорогах с их пользователями тема с электросамокатами «наболевшая». Нововведения, по мнению собеседника издания, помогут избежать новых аварийных ситуаций: скорость в 25 километров в час вполне безопасна.

— Достаточно просто заниматься обогащением за их счет, просто сдавать в прокат и ни за что не отвечать. Надо усилить ответственность для тех, кто дает самокаты в прокат. Основная масса сейчас — прокатные самокаты. И, конечно, ограничить скорость, — сказал эксперт.

Также он добавил, что нужно вовсе запретить использование самодельных и переделанных самокатов, которые порой ездят по дорогам со скоростью в 70 километров в час, а их пользователи при этом не имеют экипировки и защиты.

Ачкасов также добавил, что программное обеспечение на электросамокатах должно ограничивать максимальную скорость средства передвижения. Основная масса устройств производится в Китае, где особо следят за трендами и стремятся к производству конкурентоспособной техники. Однако производителям невыгодно терять покупателя и производить технику, которая будет вне закона в России. Как только поправки вступят в силу, разработчики мобильного транспорта начнут производить соответствующие требованиям российского закона самокаты.

— Если производитель увидит, что у нас ограничение по скорости законодательное, он тут же четко отреагирует чипированием самокатов и ограничит скоростной режим, будет выпускать под нас продукцию, которая нас устраивает, — заключил собеседник издания.