Кайли Дженнер рассказала о своей беременности. Видео

Фото: instagram.com/kendalljenner

24-летняя звезда Instagram, успешная бизнесвумен и участница реалити-шоу про жизнь семейства Кардашьян Кайли Дженнер рассказала о том, что ждет малыша. Видеозапись, на которой запечатлены родственники, которые узнают радостную новость, опубликована в ее профиле в Instagram.

Кайли ждет второго малыша от своего супруга рэпера Тревиса Скотта. На записи она продемонстрировала округлившийся живот, а также поход на УЗИ и реакцию близких — мамы, мужа и дочери — на новость о том, что у нее появится второй малыш.

Сестры Кайли, Ким и Кендалл, прокомментировали пост и написали, что плачут от счастья и не могут справиться со своими эмоциями.

Сейчас Тревис и Кайли воспитывают трехлетнюю Сторми Уэбстер. На каком сроке беременности находится знаменитость — пока не сообщается.

Поклонники заметили, что Кайли публикует в соцсетях фотографии с маникюром, который у нее был несколько месяцев назад. Это насторожило публику и дало повод предположить, что звезда не публикует новые фотографии из-за беременности.