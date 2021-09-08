Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кайли Дженнер рассказала о своей беременности. Видео

Анна Михалюк

Общество
Кайли Дженнер рассказала о своей беременности. Видео
Фото: instagram.com/kendalljenner

24-летняя звезда Instagram, успешная бизнесвумен и участница реалити-шоу про жизнь семейства Кардашьян Кайли Дженнер рассказала о том, что ждет малыша. Видеозапись, на которой запечатлены родственники, которые узнают радостную новость, опубликована в ее профиле в Instagram.

Кайли ждет второго малыша от своего супруга рэпера Тревиса Скотта. На записи она продемонстрировала округлившийся живот, а также поход на УЗИ и реакцию близких — мамы, мужа и дочери — на новость о том, что у нее появится второй малыш.

Сестры Кайли, Ким и Кендалл, прокомментировали пост и написали, что плачут от счастья и не могут справиться со своими эмоциями.

Сейчас Тревис и Кайли воспитывают трехлетнюю Сторми Уэбстер. На каком сроке беременности находится знаменитость — пока не сообщается.

Поклонники заметили, что Кайли публикует в соцсетях фотографии с маникюром, который у нее был несколько месяцев назад. Это насторожило публику и дало повод предположить, что звезда не публикует новые фотографии из-за беременности.

Читайте также:
Ким КардашьянБеременность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте