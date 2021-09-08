Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб

Михаил Алимов

Происшествия
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Фото: Администрация президента РФ

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Он пытался спасти жизнь человека на межведомственных учениях.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, — цитирует РЕН ТВ заявление министерства.

Главе МЧС Евгению Зиничеву было 55 лет.

По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в воду телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень.

— Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но довезти не смогли, — сообщает Telegram-канал «112».

Последнее сообщение о главе МЧС пресс-служба ведомства публиковала 8 сентября в 05:31 по московскому времени. В нем сказано, что министр находился в Красноярском крае. Он проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором региона Александром Уссом, которая должна заработать в конце этого года.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС с 2018 года. Также он был заместителем директора ФСБ России с 2016 по 2018 год.

Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года ему присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

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