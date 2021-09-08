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Автоэксперт назвал три признака того, что пора покупать новую зимнюю резину

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт назвал три признака того, что пора покупать новую зимнюю резину
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Недостаточная глубина протектора, большой возраст и пробег резины — факторы, которые говорят о необходимости покупки нового комплекта. Лучше не затягивать с заменой старой резины: в случае аварии изношенные колеса могут стать аргументом в пользу другого участника ДТП. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист отметил, что автолюбители часто ездят на одном комплекте резины не один год.

— Резина обычно сохраняет свои свойства лет пять, но многие используют ее и по десять, ничего страшного не происходит. Большее значение имеет пробег, — рассказал Колодочкин.

По его мнению, современная резина способна проехать около 80 тысяч километров.

Эксперт подчеркнул, что в процессе эксплуатации протектор резины изнашивается. Колеса со стертым протектором представляют опасность не только для владельца автомобиля, но и для других участников дорожного движения, предупредил собеседник «ВМ».

— При полностью стертом рисунке протектора значительно растет тормозной путь. Машина теряет сцепление с дорогой, ухудшается управляемость, — рассказал специалист.

В случае аварии изношенная резина на автомобиле одного из участников ДТП может стать аргументом в пользу другого водителя, заключил Колодочкин.

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