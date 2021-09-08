«Перепланировки и мастера на все руки»: эксперты назвали главные причины трагедии в Ногинске

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Ночью 8 сентября в подмосковном Ногинске прогремел взрыв: в многоэтажном доме на улице 28 Июня произошел хлопок газа, который унес жизни двоих человек.

Из-за инцидента поврежденными оказались 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. Светлана Разворотнева, советник мэра по вопросам ЖКХ, и Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему число таких инцидентов в последние десятилетия увеличивается.

— В советские времена нам меньше СМИ рассказывали об этих историях. После приватизации жилья число таких ситуаций выросло. В доме живет огромное количество собственников, и обязанность по содержанию газового оборудования ложится как раз на них. Конечно, не только неисправность, но и невнимательность имеет значение. Когда были деревянные окна, их вышибало, а тут взрывная волна из-за пластиковых остается внутри помещения. Мы всегда рискуем иметь рядом таких соседей, — рассказывает эксперт Светлана Разворотнева.

Она отмечает, что Москва — это единственный город, который объединил надзор и содержание внутриквартирного и общедомового оборудования. Обслуживанием занимается Мосгаз. Для того чтобы обезопасить жильцов, можно использовать газовый анализатор, стоимость которого не выше, чем стоимость счетчиков на воду.

Согласно 410 постановлению правительства, к жильцу могут прийти специальные органы, которые занимаются проверкой оборудования и при необходимости могут обязать гражданина заменить газовое оборудование. Если средств для этого нет, управляющая компания компенсирует стоимость новой плиты.

Одна из главных проблем, из-за которых происходят подобные ситуации, как в Ногинске, — нежелание людей пускать домой проверяющие организации.

— Перепланировки, шланги меняют, идет самодеятельность. Сейчас много специалистов на все руки. Есть еще и проблема надлежащего внутридомового обслуживания. Панелька старая, и газовое оборудование уже износилось. Ответственность обоюдная, — рассказывает Игорь Трунов.

Он вспоминает, что в его практике были похожие дела, однако после возбуждения уголовного дела до суда обычно так и не доходит: через год–два эти ситуации забываются.

Предполагается, что хлопок произошел из-за того, что в одной из квартир, где проживала многодетная семья, грелись газом. Спустя время пламя потухло, газ распространился по помещению, а затем взорвался.