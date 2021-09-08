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Резервуары с телами более 40 людей попытались вывезти из криофирмы в Подмосковье

Иван Юминов

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Резервуары с телами более 40 людей попытались вывезти из криофирмы в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Одна из основательниц компании по заморозке людей попыталась вывезти резервуары с телами в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил еще один собственник компании Данила Медведев.

По его словам, инцидент произошел в среду ночью, 7 сентября, на территории криодепозитария, находящегося в Сергиево-Посадском районе.

— Женщина пробралась на участок ночью, обрезала интернет-кабель, вырезала автогеном часть стены здания хранилища и с помощью машин с манипуляторами погрузила дьюары на платформы, чтобы увезти, — рассказывает Медведев.

Резервуары с телами более 40 людей попытались вывезти из криофирмы в ПодмосковьеФото: Вечерняя Москва

Медведев отметил, что женщина пыталась вывезти больше сорока человек, которые хранились в так называемых дьюарах (сосуд, предназначенный для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре — прим. ВМ) с жидким азотом.

Прибывшие на место правоохранители задержали женщину и потребовали вернуть цистерны с телами на прежнее место.

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