Юрист рассказала, за что могут оштрафовать родителей школьника

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За некоторые «детские шалости» родителям школьников могут грозить серьезные штрафы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала правовой эксперт юридической компании Александра Хохлова.

Так, по ее словам, за испорченное школьное имущество (например, за сломанную парту) взрослым по закону придется как минимум заплатить 200 рублей или полностью возместить ущерб.

— Если ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, обнаружили в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, его родители тоже понесут ответственность. Они могут заплатить штраф от 1000 до 5000 рублей. Штраф предполагается и в том случае, если взрослые сами причиняют вред детям: не воспитывают их, содержат в плохих условиях, не дают есть. Тогда уже полагается штраф не только по Административному, но и по Уголовному кодексу. Там суммы от пяти тысяч и больше, — сказала юрист.

Оштрафовать могут и родителей, чьи дети без уважительной причины систематически не посещают школу. Правда, как указала собеседница «ВМ», штраф небольшой: от 100 до 500 рублей.

Еще одна провинность, за которую родителей школьников могут наказать рублем, — нарушение комендантского часа. Согласно закону, несовершеннолетние не должны гулять на улице с 23:00 до 06:00. В противном случае грозит штраф от 100 рублей до 5000 рублей. За повторные нарушения сумма увеличивается вдвое, напомнила юрист.

При невыполнении родительских обязательств сначала к ситуации подключается инспектор по делам несовершеннолетних. Он должен провести беседу с законными представителями ребенка и проверить, как часто они нарушали закон. Если родители привлекаются систематически (два раза и более), информация передается в органы опеки и попечительства.