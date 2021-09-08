«Входные ворота для инфекции»: почему переболевшие COVID-19 теряют зрение

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После коронавируса люди сталкиваются с разными последствиями. Инфекция в том числе может негативно сказаться на зрении, так как при COVID-19 страдают микрососуды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор, доктор медицинских наук, главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова.

— После коронавируса могут ухудшиться зрение, образоваться тромбы на сетчатке, нарушиться кровообращение в системе зрительного нерва — это центральные дистрофии с кровоизлиянием. Все это может сопровождать пациентов, перенесших ковид, особенно в тяжелой степени, и тех, кто имеет сопутствующие заболевания: гипертонию, диабет. Могут возникнуть и изменения цветовой картинки. При коронавирусе также ускоряется созревание катаракты. Это порой больше связано с лечением: часто в таком случае назначают гормональные препараты, а они усугубляют созревание катаракты или даже вызывают ее появление. Также они могут влиять на уровень внутриглазного давления, — сказала врач-офтальмолог.

По словам Шиловой, все чаще на прием к офтальмологам приходят те, кто до COVID-19 не пользовался очками. А после заболевания они им уже необходимы. Как пояснила специалист, такие последствия связаны с изменением обменных процессов в хрусталике глаза. Также, добавила собеседница «ВМ», есть научные данные о том, что при коронавирусе меняется состояние роговицы и это влияет на оптику глаза: усиливается близорукость, например, появляется астигматизм.

— В целом глаза могут быть входными воротами для инфекции. Тогда могут возникнуть нарушения слизистой, ведущие к синдрому сухого глаза, изменениям слизистой роговицы, возникают помутнения. В зависимости от индивидуальных особенностей человека некоторые последствия лечатся, другие — нет. Одним корректируем терапевтически, а другим уже требуется хирургическое вмешательство. Но самые опасные нарушения — те, что связаны со зрительным нервом. Тогда человек может частично потерять зрение. В таком случае требуется длительное лечение, иногда это заканчивается инвалидностью, — отметила Шилова.

Как заключила профессор, последствия после перенесенного COVID-19 могут возникнуть у человека любого возраста, даже у детей. Сейчас многие уже переболели коронавирусом, заметила офтальмолог. Поэтому каждый день на прием приходят пациенты с постковидными последствиями. Чаще всего это пожилые люди, имеющие гипертонию или диабет.