Суд в Москве взыскал с Абызова и «Альфа-банка» 126 миллионов долларов

Фото: Пресс-служба Гагаринского суда

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры на 126 миллионов долларов к «Альфа-банку» и бывшему министру по вопросам открытого правительства России Михаилу Абызову. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 сентября.

— Суд решил: взыскать с Абызова М. А. в доход РФ 22 000 000 долларов США, взыскать с АО «Альфа-банк» в доход РФ 30 829 755 34 долларов США и 5 642 993 352 рублей 13 копеек, — говорится в сообщении.

Абызова задержали 26 марта 2019 года. По версии следствия, он вместе с сообщниками путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитил четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Преступление, по данным правоохранителей, было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года. Действия фигурантов квалифицированы по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество».

Против Абызова возбудили еще уголовные дела по статьям «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества», а также «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Всего по делу экс-министра проходят еще восемь человек.