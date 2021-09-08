Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я не понимала, что подписываю»: Волочкова раскрыла детали конфликта с Большим театром

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Я не понимала, что подписываю»: Волочкова раскрыла детали конфликта с Большим театром
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова снова судится с Большим театром. В этот раз она пытается получить заслуженную пенсию, но самое главное — отстоять свои честь и достоинство. Об этом танцовщица рассказала «Вечерней Москве».

— Иск к Большому театру у нас подан по пяти эпизодам. Это невыплата мне заработной платы начиная с 1998 года, невосстановление меня на работе... И это не все. Хотя известно, что в 2003 году я выиграла судебный процесс. Сегодня было первое слушание по другой причине. Прошло 17 лет, и я попросила этих добрых людей из Большого театра дать мне возможность получать пенсию. В стране, где я на всех подмостках провела свою творческую деятельность. А они даже стаж мне не включили в трудовую книжку. Сегодня после заседания суда нам пришло очередное подтверждение того, что Большой театр фальсифицировал мои документы. Они подделывали мои подписи, заставляли писать заявления по уходу за ребенком 11 лет. Я не понимала, что подписываю, — возмутилась заслуженная артистка России.

По словам Волочковой, после начала конфликта с Большим театром она еще масштабнее развернула свою концертную деятельность по всему миру, за счет чего получала хорошие гонорары — по «40 тысяч евро». А сцена Большого всегда была для нее «отдушиной».

— Тогда иск за моральный ущерб составил всего лишь рубль. Для меня было главной целью защитить честь и достоинство, доказать людям, что меня тогда уволили не из-за формы и веса. А потому, что уже толстосумы начали вмешиваться в репертуар театра. Это все происходит до сих пор — только в большем масштабе. Сейчас это уже принципиальная позиция, и за деньги я тоже буду бороться, — добавила балерина.

Теперь танцовщица требует с Большого театра 200 миллионов рублей в счет морального ущерба. Волочкова также считает, что у нее «украли 17 лет карьеры». Следующее заседание, по словам артистки, назначено на 13 октября. На нем «мало никому не покажется», заключила она в беседе с «ВМ».

Читайте также:
СудыпенсияБольшой театр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте