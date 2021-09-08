«Я не понимала, что подписываю»: Волочкова раскрыла детали конфликта с Большим театром

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова снова судится с Большим театром. В этот раз она пытается получить заслуженную пенсию, но самое главное — отстоять свои честь и достоинство. Об этом танцовщица рассказала «Вечерней Москве».

— Иск к Большому театру у нас подан по пяти эпизодам. Это невыплата мне заработной платы начиная с 1998 года, невосстановление меня на работе... И это не все. Хотя известно, что в 2003 году я выиграла судебный процесс. Сегодня было первое слушание по другой причине. Прошло 17 лет, и я попросила этих добрых людей из Большого театра дать мне возможность получать пенсию. В стране, где я на всех подмостках провела свою творческую деятельность. А они даже стаж мне не включили в трудовую книжку. Сегодня после заседания суда нам пришло очередное подтверждение того, что Большой театр фальсифицировал мои документы. Они подделывали мои подписи, заставляли писать заявления по уходу за ребенком 11 лет. Я не понимала, что подписываю, — возмутилась заслуженная артистка России.

По словам Волочковой, после начала конфликта с Большим театром она еще масштабнее развернула свою концертную деятельность по всему миру, за счет чего получала хорошие гонорары — по «40 тысяч евро». А сцена Большого всегда была для нее «отдушиной».

— Тогда иск за моральный ущерб составил всего лишь рубль. Для меня было главной целью защитить честь и достоинство, доказать людям, что меня тогда уволили не из-за формы и веса. А потому, что уже толстосумы начали вмешиваться в репертуар театра. Это все происходит до сих пор — только в большем масштабе. Сейчас это уже принципиальная позиция, и за деньги я тоже буду бороться, — добавила балерина.

Теперь танцовщица требует с Большого театра 200 миллионов рублей в счет морального ущерба. Волочкова также считает, что у нее «украли 17 лет карьеры». Следующее заседание, по словам артистки, назначено на 13 октября. На нем «мало никому не покажется», заключила она в беседе с «ВМ».