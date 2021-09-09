«Он другой»: жена Шумахера рассказала о жизни с мужем после несчастного случая

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Жена гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна впервые раскрыла детали личной жизни с ним в документальном фильме от Netflix, а также сообщила о нынешнем состоянии спортсмена.

По ее словам, он очень любил в шутку толкать гостей в бассейн у своего дома, чтобы те поплавали. Даже на свадьбе влюбленные выполнили этот обычай. Она также вспомнила, что супруг не умел петь, но часто напевал песню «My way».

По словам жены Шумахера, она поняла, что он «тот самый», когда он помог ей убраться и помыть посуду после приготовленного ужина.

Кроме того, Коринна поделилась подробностями жизни с супругом после несчастного случая.

— Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его недостает не мне одной: дети, семья, его отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он все еще здесь. Это придает нам силы. В настоящее время он продолжает проходить терапию. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Хочу подчеркнуть, что буду делать все, что смогу. Мы все будем, — поделилась Коринна Шумахер.

Она также пояснила, что они стараются жить «как обычная семья», передает издание RaceFans.

Инцидент, который привел спортсмена в кому, произошел в 2013 году на совместном отдыхе с сыном во французских Альпах. На Михаэле тогда был шлем, что спасло его от летального исхода, после того как он упал на камень.

С травмой головы его срочно госпитализировали в Гренобль. Тогда он перенес две хирургические операции. С 2014 года спортсмен постоянно жил в своем доме на Женевском озере, а за ним круглосуточно ухаживала жена, передает издание.