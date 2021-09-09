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Вассерман представил студентам РГУ им. Губкина новый учебник

Павел Гриднев

Общество
Вассерман представил студентам РГУ им. Губкина новый учебник
Фото: Из личноно архива Вассермана

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман презентовал новый учебник «Системное и критическое мышление» студентам Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Публицист стал одним из соавторов учебника и выполнил общую редактуру.

Студенты факультета комплексной безопасности транспортно-энергетического комплекса уже начали изучать базовый междисциплинарный учебно-методический курс «Основы системного и критического мышления». Теперь они получат учебники с систематизированными конспектами по курсу.

— Я уверен, что, пройдя этот курс, студенты смогут значительно повысить свою эффективность по решению задач и поиску решений. Курс уже был опробован на студентах в качестве факультативного и получил большую популярность. Это учебник о том, как думать эффективно, как решать задачи, проверять решения. В него вошел наш опыт работы примерно за два десятилетия, — рассказал Анатолий Вассерман.

Публицист считает, что преподавание такого курса в университетах даже в качестве факультативов поможет студентам сформировать целостную картину мира и представления о закономерностях, определяющих все наблюдаемое в мире многообразие явлений и процессов, то есть то, что должно, но не дает школьное образование на протяжении уже нескольких десятков лет.

Декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Сергей Гриняев считает, что системное и критическое мышление является одной из наиболее важных компетенций современного специалиста в области топливной безопасности, способного выявлять и противодействовать новым гибридным угрозам безопасности.

В свою очередь заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова уверена, что обучение методике размышления будет полезно для всего образовательного процесса в целом.

— А игровая форма поможет раскрыть творческий потенциал студентов для их большей вовлеченности в обучение, — добавила она.

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