Врач рассказала, о каких проблемах говорит повышенная сонливость

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Чрезмерная сонливость может быть остаточным проявлением перенесенных заболеваний, а также свидетельствовать о дефиците железа, нехватке витаминов, нарушении сахарного обмена. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, астенический синдром (повышенная утомляемость и сонливость) иногда наблюдается у людей, перенесших инфекционные и вирусные болезни. В частности, подобным образом может проявляться постковидный синдром, уточнила Чернышова.

Кроме того, она добавила, что в некоторых случаях сонливость свидетельствует о дефиците железа и нарушении сахарного обмена. Врач порекомендовала консультироваться со специалистами при первой необходимости.

— Сонливость может быть симптомом дефицита железа. Скрытые железодефицитные состояния особенно характерны для женского организма. Даже общий анализ крови не всегда выявляет этот дефицит, в то время как женщина постоянно чувствует слабость, сонливость, быструю утомляемость, — объяснила собеседница «ВМ».

Еще одна возможная причина сонливости — дефицит витаминов. Эксперт посоветовала обратиться к врачу, чтобы доподлинно узнать о наличии этой проблемы. По ее словам, такой способ гораздо надежнее, чем самостоятельная необдуманная покупка какого-либо витаминного комплекса. Терапевт подчеркнула: у многих людей нет поводов для беспокойства, ведь зачастую сонливость говорит всего лишь о недостатке физической активности в течение дня.

— Часто это наблюдается у офисных работников и тех, кто работает дома за компьютером. Длительное нахождение в одной и той же позе, пристальный взгляд в монитор — все это приводит к переутомлению и вызывает усталость. Важно делать короткие и активные перерывы в течение дня. Встать из-за компьютера, сделать пару упражнений, пройтись по офису, пробежаться по лестнице, выйти на улицу — таким образом можно взбодриться, — поделилась Чернышова.

По статистике, более 40 процентов россиян испытывают избыточную сонливость в течение дня.