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Тимофей Баженов: При возведении жилых домов не менее 40% дворов должны быть в «зеленой зоне

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов: При возведении жилых домов не менее 40% дворов должны быть в «зеленой зоне
Фото: Максим Манюров

В Госдуме готовится законопроект, который обяжет строителей жилья параллельно с домами сдавать в эксплуатацию и объекты, которые обеспечивают нормальное качество жизни в новостройках: дороги, больницы, детские сады, школы, а также спортивно-оздоровительные комплексы. Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что при сдаче новых домов не менее 40 процентов дворов должны быть озеленены.

— Простоять минут сорок в автомобильной пробке на узкой дорожке при выезде из микрорайона-новостройки, чтобы отвезти ребёнка в детский сад, школу или добраться до ближайшего супермаркета… Как это знакомо тысячам россиян-новосёлов, которым застройщики обещали сдать всю необходимую транспортную и социальную инфраструктуру параллельно или вскоре после заселения в новые квартиры. К сожалению, федеральное законодательство до сих пор не обязывает девелопера строить дороги, магазины, поликлиники, детские сады и школы при возведении жилья. Из-за лакун в законах застройщик может «уговорить» чиновников, которые дают разрешение на строительство, не обременять его «дополнительными» расходами, — обратил внимание Тимофей Баженов на пробелы в российском законодательстве.

Баженов выразил уверенность, что в силу высокой социальной значимости законопроект может быть утверждён новым составом нижней палаты российского парламента уже во время предстоящей осенней сессии. А чтобы дополнительная нагрузка на застройщика не сказалась на стоимости жилья, необходимо проработать взаимодействие девелоперов и местных властей по созданию социальных объектов.

— На мой взгляд, в Москве также было бы уместно ввести нормативы на ограничение этажности жилой застройки, чтобы избежать перенаселения жилых микрорайонов, — отметил Тимофей Баженов.

Координатор экологического направления «Молодежки ОНФ» считает, чтобы дети росли в комфортных условиях, а взрослые имели возможности для нормального отдыха, не менее 40 процентов дворовой территории должны занимать зелёные насаждения.

Активист Антон Тарасов считает, что требования к новостройкам должны быть максимально строгими.

— Дома строятся для людей, а не только ради материальной выгоды строительных компаний. Поэтому инфраструктуру необходимо обеспечивать сразу, — отметил он.

БлагоустройствоСтроительствозаконопроект
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