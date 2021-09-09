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Вооруженный мужчина захватил заложников в «Банке Грузии» в Кварели

Анастасия Колоскова

Происшествия
Вооруженный мужчина захватил заложников в «Банке Грузии» в Кварели
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Вооруженный мужчина ворвался в офис «Банка Грузии» в Кварели и захватил заложников. Об этом сообщило местное телевидение.

Предположительно, мужчина может удерживать 15 человек, для освобождения которых он требует 500 тысяч лари (160,8 тысячи долларов США), пишет РИА Новости.

Аналогичный случай произошел в апреле этого года в Тбилиси. Там вооруженный человек также взял в заложники посетителей офиса Банка Грузии. Местным оперативникам удалось задержать захватчика. Тогда никто из заложников не пострадал.

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