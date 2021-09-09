Укрепляют сосуды и разжижают кровь: какие травы помогут повысить иммунитет осенью

Фото: Pexels

В осенний период иммунитет россиян ослаблен, поэтому риск заболеть значительно выше. Помочь организму может ряд лекарственных растений. К общеукрепляющим относятся — шиповник, лист смородины, медуница. Какие еще травы полезны для иммунитета и как их правильно употреблять, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

— Медуница — это хорошее отхаркивающее средство. Она эффективна при болезнях легких, в ней достаточно кремния, который препятствует фиброзу тканей. Медуница безопасна, ее даже детям можно пропивать. Также хороша сосна, чаще всего используются почки этого дерева. Они укрепляют сосуды, улучшают сопротивляемость организма к инфекциям, имеют противовоспалительный эффект. Осенью возрастает потребность и в противовирусных растениях. Сейчас нет ни одного проверенного растения, которое бы помогало против коронавируса. Но мы можем обратиться к опыту предыдущих лет, чья эффективность доказана при гриппе, — отметил специалист.

По словам Юровского, к таким «проверенным» лекарственным растениям относится лабазник вязолистный (в народе — таволга). У него используются только цветы, они обладают противовирусным эффектом, в них также содержится производная ацетилсалициловой кислоты, пояснил собеседник «ВМ». При новой коронавирусной инфекции, добавил травник, это тоже немаловажно, так как она разжижает кровь. Еще лабазник обладает жаропонижающим эффектом.

— По аналогии с лабазником еще работает спирея зверобоелистная и иволистная. Она часто используется в озеленении — в парках сажают, на дачах. Мы, конечно, сторонники дикорастущих трав, но и «дачные» варианты тоже подойдут для настойки. Нужно высушить их в темном месте и использовать для фиточая. Для профилактики пару-тройку недель можно каждое утро заваривать такой чай — одну-две чайные ложки на человека, — уточнил Юровский.

Среди полезных «окультуренных трав», которые есть на дачных участках многих россиян, эксперт также назвал шалфей и монарду. Употреблять фиточаи травник посоветовал за полчаса до еды и как минимум два раза в день — перед завтраком и ужином. Если человек все же заболеет коронавирусной инфекцией в осенний период, то после консультации с врачом допускается «комбинированное лечение» с включением трав, заключил собеседник «ВМ».