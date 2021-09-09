Новые маршруты по Музею-заповеднику «Царицыно» появились на Russpass

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно» подготовил цифровой туристический сервис Russpass.

Маршрут «По аллеям Царицына» проведет экскурсантов по парковой зоне. Он подойдет для любителей неспешных прогулок и позволит тщательно рассмотреть беседки и павильоны, а также сфотографироваться на фоне осеннего пейзажа. Участники экскурсии смогут также побывать в «Саду лекарственных растений», где растут редкие лечебные травы и кустарники.

Маршрут «Пять веков Царицына» является самым длинным и состоит из 12 локаций, позволяющих обойти почти весь музей-заповедник. Во время экскурсии участники познакомятся с историей «Царицына» и узнают, что было на этой территории до появления резиденции Екатерины II. Маршрут также пройдет вдоль каскадных прудов — одних из первых и самых обширных в столице.

Третий маршрут «Сказочные оранжереи Царицына» позволит увидеть старейший оранжерейный комплекс города, появившийся здесь еще до строительства усадьбы. Он включает два корпуса и Виноградную оранжерею, где выращивают бергамот, ананасы, редкие цитрусы и декоративные растения. В маршрут также входит необычная достопримечательность — фундамент здания, в котором жили ухаживающие за растениями садовники, пишет официальный сайт мэра Москвы.