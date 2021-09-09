Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые маршруты по Музею-заповеднику «Царицыно» появились на Russpass

Анастасия Колоскова

Город
Новые маршруты по Музею-заповеднику «Царицыно» появились на Russpass
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно» подготовил цифровой туристический сервис Russpass.

Маршрут «По аллеям Царицына» проведет экскурсантов по парковой зоне. Он подойдет для любителей неспешных прогулок и позволит тщательно рассмотреть беседки и павильоны, а также сфотографироваться на фоне осеннего пейзажа. Участники экскурсии смогут также побывать в «Саду лекарственных растений», где растут редкие лечебные травы и кустарники.

Маршрут «Пять веков Царицына» является самым длинным и состоит из 12 локаций, позволяющих обойти почти весь музей-заповедник. Во время экскурсии участники познакомятся с историей «Царицына» и узнают, что было на этой территории до появления резиденции Екатерины II. Маршрут также пройдет вдоль каскадных прудов — одних из первых и самых обширных в столице.

Третий маршрут «Сказочные оранжереи Царицына» позволит увидеть старейший оранжерейный комплекс города, появившийся здесь еще до строительства усадьбы. Он включает два корпуса и Виноградную оранжерею, где выращивают бергамот, ананасы, редкие цитрусы и декоративные растения. В маршрут также входит необычная достопримечательность — фундамент здания, в котором жили ухаживающие за растениями садовники, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
маршрутЦифровой туристический сервис RusspassЦарицино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте