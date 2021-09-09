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Дэниел Крейг наотрез отказался вернуться к роли Джеймса Бонда

Лала Манушакян

Общество
Дэниел Крейг наотрез отказался вернуться к роли Джеймса Бонда
Фото: Zuma\TASS

Голливудский актер Дэниел Крейг признался, что не был готов к резкому взлету своей популярности после того, как он исполнил главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде.

— Я обычно запирался и задергивал шторы… Я был физически и морально в осаде, — рассказал актер.

Также Дэниел Крейг поделился, что сначала он не хотел соглашаться на эту роль, так как на тот момент у него не было большого опыта в кино. Сам себя Крейг считал недостаточно «крутым», чтобы сыграть Джеймса Бонда. Когда же его официально объявили «шестым» Джеймсом Бондом, актер не спал всю ночь из-за стресса, сообщает The Sun.

— Это было тяжело, — признался Крейг.

Во время съемок фильма папарацци смогли сфотографировать Дэниела Крейга, который в тот момент находился на съемках. Кадр, где находящийся в прекрасной физической форме актер шел по берегу пляжа Барбадоса в синих плавках, в корне изменил отношение публики к новому исполнителю роли.

Теперь Дэниел Крейг в шутку заявил, что скорее покончит с собой, чем согласится снова сыграть агента 007, передает ОСН.

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