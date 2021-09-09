Эксперты объяснили, нужно ли штрафовать нарушающих тишину водителей

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Сергей Собянин предложил в 10 раз увеличить штрафы за нарушение тишины водителями. Размер штрафа планируют увеличить с 500 до 5000 рублей. Об этом мэр написал в своем блоге. Транспорт нарушителя будут забирать на штрафстоянку и удерживать до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Андрей Иванов, руководитель объединения «МотоМосква» и Александр Гусаров, автомобильный журналист, в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказали о том, как будут наказывать нарушителей и насколько эффективными могут оказаться такие меры.

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Сергей Собянин предложил в 10 раз увеличить штрафы за нарушение тишины водителями

— Мотоцикл — это транспортное средство, связанное с повышенной опасностью. Представьте себе мотоциклиста, которого не слышно и не видно, который двигается по улицам нашего любимого города. Он хочет, чтобы его было слышно, чтобы банально выжить. Второе: категория людей, которая ставит прямоточные глушители, осталась в возрасте 12 лет, когда на велосипедах ставили такую трещеточку, чтобы было слышно, что ты едешь. Я считаю, что нужно запретить запрещать. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства отлично фиксируется на пунктах технического осмотра. Хватит торговать техосмотрами, и проблемы не будет, — заявляет Андрей Иванов.

Александр Гусаров считает, что введение такой инициативы будет не совсем законно, но схожий опыт уже был: год назад во время самоизоляции Москва ввела свои ограничения, которые шли вразрез с КоАПом.

— Меня интересует вопрос, как это все будет работать. Власти собираются привязать штраф к мощности двигателя, но это не связанные вещи! У меня во дворе у малолеток две пятерки, и рычат они сильнее, чем «Феррари»! — восклицает автожурналист.

Добавим, что на эти цели из бюджета выделены средства на аренду 500 камер, которые будут фиксировать нарушения.