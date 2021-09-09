Анастасия Ракова рассказала об основных инновациях в социальной сфере Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об инновациях в социальной сфере столицы, среди которых персонализированный подход к здоровью человека, выход здравоохранения за пределы медицинских учреждений, проактивность, открытость информации и процессов и коллаборация медицинских и других социальных структур.

— Цифровизация должна создать новый технологический уклад и глубокие условия для проникновения медицины будущего. Она должна быть персонифицированной, предиктивной, и главный ее участник — пациент — должен быть мотивированным. Персонализация и предикция невозможны без клинического контекста пациента. Это огромный кропотливый труд, который предполагает, что по каждому человеку нужно создать модель, которая понимает, какое у него состояние организма, какие физиологические и биологические процессы в нем проходят не просто так, а через хорошо структурированных данные, которые увязаны с различными клиническими сущностями, — сообщила вице-мэр на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Анастасия Ракова отметила, что столица за последние годы значительно продвинулись в направлении персонализации и предиктивности медицины. Эта модель легла в основу электронной медкарты, ведение которой в настоящее время обеспечивается в отношении 15 миллионов пациентов. Кроме того, в Москве уже 1,5 года оцифровываются детские медицинские карты и уже в конце текущего года будут данные о состоянии здоровья на все два миллиона маленьких жителей столицы с даты их рождения.

— Клиентоориентированность в здравоохранении, проактивный подход останутся классными, но несбыточными мечтами системы общественного здоровья, если мы не изменим технологию работы врача — на все эти красивые вещи у него сегодня вообще нет времени, поэтому надо менять бизнес-процессы в учреждениях, по-новому их пересматривать, отменять ненужные документы, все менять. Мы активно движемся в этом направлении, — пояснила заммэра.

По ее словам, основной потенциал цифровой трансформации заключается в развитии цифровых клинических сервисов. Благодаря системе поддержки принятия врачебных решений, внедренной в московские взрослые поликлиники, с помощью искусственного интеллекта были сформированы более 400 тысяч направлений на исследования и поставлены более 2 миллионов предварительных диагнозов.

Анастасия Ракова отнесла к инновационным решениям выход за пределы медицинских учреждений. Примером этому является открытие в парках павильонов «Здоровая Москва», организация массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Гостином дворе, Лужниках и других общественных пространствах, а также создание резервных госпиталей.

Еще одним направлением работы заммэра назвала индивидуальный контакт и возможность постоянного общения с пациентом. Москвичи получают информацию о необходимости сделать прививку, проверить состояние здоровье и о других возможностях.

— Самое главное — это тотальная прозрачность деятельности всей медицинской системы, которая мотивирует, стимулирует, делает ее более подконтрольной и ответственной, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Еще одним инновационным решением вице-мэр назвала коллаборацию медицинских и других социальных структур. Функции администраторов в поликлиниках и онкодиспансерах взяли на себя сотрудники центров госуслуг «Мои Документы», которые освобождают медработников от немедицинских задач.

Также Анастасия Ракова анонсировала эксперимент, который предполагает оказание социальными работниками больным и их родственникам психологической, организационной и социальной поддержки.