Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анастасия Ракова рассказала об основных инновациях в социальной сфере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Анастасия Ракова рассказала об основных инновациях в социальной сфере Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об инновациях в социальной сфере столицы, среди которых персонализированный подход к здоровью человека, выход здравоохранения за пределы медицинских учреждений, проактивность, открытость информации и процессов и коллаборация медицинских и других социальных структур.

— Цифровизация должна создать новый технологический уклад и глубокие условия для проникновения медицины будущего. Она должна быть персонифицированной, предиктивной, и главный ее участник — пациент — должен быть мотивированным. Персонализация и предикция невозможны без клинического контекста пациента. Это огромный кропотливый труд, который предполагает, что по каждому человеку нужно создать модель, которая понимает, какое у него состояние организма, какие физиологические и биологические процессы в нем проходят не просто так, а через хорошо структурированных данные, которые увязаны с различными клиническими сущностями, — сообщила вице-мэр на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Анастасия Ракова отметила, что столица за последние годы значительно продвинулись в направлении персонализации и предиктивности медицины. Эта модель легла в основу электронной медкарты, ведение которой в настоящее время обеспечивается в отношении 15 миллионов пациентов. Кроме того, в Москве уже 1,5 года оцифровываются детские медицинские карты и уже в конце текущего года будут данные о состоянии здоровья на все два миллиона маленьких жителей столицы с даты их рождения.

— Клиентоориентированность в здравоохранении, проактивный подход останутся классными, но несбыточными мечтами системы общественного здоровья, если мы не изменим технологию работы врача — на все эти красивые вещи у него сегодня вообще нет времени, поэтому надо менять бизнес-процессы в учреждениях, по-новому их пересматривать, отменять ненужные документы, все менять. Мы активно движемся в этом направлении, — пояснила заммэра.

По ее словам, основной потенциал цифровой трансформации заключается в развитии цифровых клинических сервисов. Благодаря системе поддержки принятия врачебных решений, внедренной в московские взрослые поликлиники, с помощью искусственного интеллекта были сформированы более 400 тысяч направлений на исследования и поставлены более 2 миллионов предварительных диагнозов.

Анастасия Ракова отнесла к инновационным решениям выход за пределы медицинских учреждений. Примером этому является открытие в парках павильонов «Здоровая Москва», организация массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Гостином дворе, Лужниках и других общественных пространствах, а также создание резервных госпиталей.

Еще одним направлением работы заммэра назвала индивидуальный контакт и возможность постоянного общения с пациентом. Москвичи получают информацию о необходимости сделать прививку, проверить состояние здоровье и о других возможностях.

— Самое главное — это тотальная прозрачность деятельности всей медицинской системы, которая мотивирует, стимулирует, делает ее более подконтрольной и ответственной, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Еще одним инновационным решением вице-мэр назвала коллаборацию медицинских и других социальных структур. Функции администраторов в поликлиниках и онкодиспансерах взяли на себя сотрудники центров госуслуг «Мои Документы», которые освобождают медработников от немедицинских задач.

Также Анастасия Ракова анонсировала эксперимент, который предполагает оказание социальными работниками больным и их родственникам психологической, организационной и социальной поддержки.

Читайте также:
Технологии и инновацииАнастасия РаковаЗдравоохранение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте