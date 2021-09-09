Две фотовыставки открылись на Никитском бульваре ко Дню города

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Две уличные фотовыставки, организованные столичным департаментом культуры и Галереей Люмьер, открылись на Никитском бульваре ко Дню города.

Экспозиция «Москва праздничная» посвящена важным событиям в истории страны — Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957-м, Олимпийским играм 1980 года, встрече Юрия Гагарина, празднованию 60-летия Октябрьской революции, парадам на Красной площади, весенним базарам, кинофестивалям и первомайским демонстрациям.

Посетители смогут увидеть снимки выдающихся советских фотографов — Ивана Шагина, Михаила Трахмана, Наума Грановского, Андрея Князева и Владимира Степанова.

Также в экспозицию включили опубликованные работы русско-немецкого фотографа Эрвина Волкова и репортера Юрия Шаламова, прославлявшего достижения советских спортсменов.

На выставке «Москва Наума Грановского» зрители увидят культовые снимки 1920–1970-х годов из архива главного архитектурного фотографа столицы, который любил снимать одни и те же городские места в разные годы. Благодаря его работам можно проследить развитие Москвы в первой половине XX века.

Снимки для обеих экспозиций, которые будут открыты до конца сентября, предоставила Галерея Люмьер, пишет официальный сайт мэра Москвы.