Петр Бирюков: Столичная пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Столичная пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, пожарные вертолеты начали в столице круглосуточное дежурство ровно пять лет назад — 9 сентября 2016 года. За этот период они внесли свой вклад в тушение 40 сложных пожаров, из которых девять происходило в темное время суток.

— Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения — Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов — один Ми-26 и четыре Ка-32, — рассказал Петр Бирюков.

Он отметил, что Ка-32 эксперты считают идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Вертолеты готовы летать при сложных метеорологических условиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.

Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что подготовке пилотов уделяется особое внимание.

— Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10–15 минут, — пояснил он.

Заммэра отметил роль пожарной авиации в обеспечении безопасности москвичей и расширении возможностей оперативных служб по тушению возгораний.