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Кокорин назвал большую зарплату причиной ненависти к нему

Иван Юминов

Спорт
Кокорин назвал большую зарплату причиной ненависти к нему
Фото: twitter.com/acffiorentina

Россиянин Александр Кокорин, выступающий за итальянский футбольный клуб «Фиорентина», объяснил причины ненависти к нему.

— Я думаю, что так происходит во всем мире: если у вас есть деньги, есть те, кто вас ненавидит. Вы должны понимать, что вы делаете, — рассказал спортсмен.

Публика, по его словам, выставит как огромную проблему даже небольшую ошибку. Известность накладывает на медийных персон ограничения, которых нет у обычных людей, посетовал футболист.

Например, игрок может захотеть пойти в ресторан после неудачной игры. Если кто-то его там сфотографирует, то могут быть проблемы, приводит слова Кокорина телеканал «360».

17 сентября 2019 года Кокорина и футболиста Павла Мамаева выпустили на условиях УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в столице осенью 2018 года. Тогда спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В обвинительном заключении отмечалось, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года.

Компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем набросилась на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, когда тот отдыхал в кафе. Молодых людей попытался вразумить гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, за что также получил удар по лицу от Мамаева.

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