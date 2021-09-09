Роскомнадзор предостерег иностранные IT-компании от вмешательства в выборы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роскомнадзор предостерег от вмешательства в российские выборы иностранные IT-компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 9 сентября.

— Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории РФ, — говорится в сообщении.

Во время предвыборной кампании не допускается оказывать услуги, которые нарушают законодательство о выборах, отметили в ведомстве. В их число входят проведение предвыборной агитации в интернете и размещение там агитационных материалов.

Иностранным компаниям необходимо прекратить предоставление сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений. Неисполнение предписания станет грубым нарушением законодательства, такие действия будут расценены как иностранное вмешательство в избирательную кампанию, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ведомства установили, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров. Уголовно наказуемым деянием является оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, следует из писем.

Ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц, приводит сообщение Роскомнадзора ТАСС.