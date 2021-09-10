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Захвативший школу в Беслане террорист Кулаев запросил пересмотр приговора

Анастасия Волоснова

Происшествия
Захвативший школу в Беслане террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
Фото: СК РФ

Террорист Нурпаши Кулаев, захвативший в 2004 году школу в Беслане, подал прошение о пересмотре приговора. Об этом рассказал в пятницу, 10 сентября, уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Суд приговорил Кулаева к пожизненному заключению. В настоящее время он отбывает свой срок в колонии в ЯНАО.

Цгоев отметил, что от Кулаева было получено прошение о пересмотре приговора.

— По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ, — приводит ТАСС слова Цгоева.

1 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане произошел теракт. Тогда террористы захватили школьников, учителей и их семьи и удерживали в спортзале школы три дня без еды и воды. Жертвами трагических событий стали 334 человека, среди которых 172 — дети.

В ходе операции был ликвидирован 31 террорист, боевика Нурпашу Кулаева арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению.

Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Шамиль Басаев. Он был ликвидирован в 2006 году.

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