«Я была не во вкусе»: Гулькина рассказала, почему зарабатывала меньше всех в «Мираже»

Фото: Youtube / Стас Садальский

Экс-участница группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала о том, почему ее зарплата в музыкальном коллективе была самой низкой.

— Когда я узнала, что зарабатываю меньше всех в коллективе, я сказала, что это безобразие. Мне не хочется плохо отзываться о своих коллегах, но, скажем так, наверное, я была не во вкусе кого-то. Были отношения в коллективе, а у меня — нет. И поэтому я была самой низкооплачиваемой. Но на этом не настаивали. Я всегда была неприступной. По внешнему виду мужики меня боялись, — рассказала певица в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Гулькина вспомнила, что в 2004 году, когда она решила воссоединить группу с Маргаритой Суханкиной, продюсер стал проявлять к ней интерес, но взаимностью певица ему не ответила.

— И тут я поняла, что можно давать много советов, но когда дело касается тебя, ты понимаешь, что это не твое, ты взрослый человек и состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли опять. И я опять не солистка «Миража», — пояснила певица.

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