Народный календарь. Что запрещено 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя

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11 сентября отмечается великий праздник в Православной церкви – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

В этот день запрещается употреблять в пищу мясо и продукты животного происхождения, спиртные напитки и растительноемасло. Не употребляйте в пищу круглое. Подобная геометрическая форма напоминает голову. Все, что связано с головой в этот день — под запретом. Не употребляйте продукты красного цвета. Красный цвет ассоциируется с кровью.

Приметы погоды:

Гром гремит – осень будет теплой.

Скворцы на юг не летят – наступило «бабье лето».

Много грачей – солнечная погода продлится ещё долгое время.

Праздники:

Всероссийский День трезвости

Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России

Ежегодно 11 сентября, начиная с 2007 года, сотрудники воспитательных структур Вооруженных Сил России отмечают свой профессиональный праздник — День специалиста органов воспитательной работы.

Прежде всего, в должностные обязанности офицеров-воспитателей Кадетского корпуса тогда входило «содействия успеху во благо Отечества». Другими словами, воспитательная работа, говоря современным языком, основывалась на патриотических началах. И эти принципы воспитательной работы сохраняются на протяжении многих десятилетий в российской армии и в военно-учебных заведениях, находящихся в системе вооружённых сил.

Именно патриотическое воспитание можно называть основой подготовки будущих офицеров, исходя из чего и формируются образовательные стандарты в военных вузах, а также учебных заведениях довузовского типа (суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса).

День подразделений по вопросам миграции МВД России

Выбирая дату для учреждения нового профессионального праздника одной из своих структур, руководство МВД опиралось на историческое событие, связанное с эпохой Петра I, фактически начавшего вводить порядок регистрации и учёта въезжающих на территорию государства иностранцев. Событие это представляет собой именной указ царя «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». Этот исторический документ увидел свет (31 августа) 11 сентября 1719 года. Фактически, он означал, что контроль за въездом иностранцев в страну и их учёт возлагался на полицейские органы.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя

События:

На Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна

Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столп (по стихотворению А.С. Пушкина «Памятник»), была воздвигнута и торжественно открыта (30 августа) 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения – 704 тонны.

День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

11 сентября свой День рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (англ. World Wildlife Fund, сокр. WWF). На сегодняшний день это крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд объединяет более 5 миллионов сторонников во всём мире, работающая в более чем 100 странах, и поддерживает около 1300 природоохранных проектов во всём мире

В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт

Террористический акт 11 сентября 2001 года – серия координированных самоубийственных террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах Америки. 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек, около 6000 было ранено, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

Родились:

1846 — Анна Достоевская, русская мемуаристка, вторая жена Ф. М. Достоевского.

1862 — О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер; ум. 1910), американский писатель.

1935 — Герман Титов, лётчик-космонавт СССР, космонавт № 2, Герой Советского Союза.

1937 — Иосиф Кобзон, эстрадный певец (баритон) и общественный деятель, народный артист СССР.

1961 — Фёдор Добронравов, актёр театра и кино, народный артист России.

1965 — Башар Асад, сирийский государственный и политический деятель, президент Сирии (с 2000 г.).

1966 — Лада Дэнс (настоящая фамилия Волкова), российская певица.

Именины отмечают: Иван.